Москва, 21 декабря, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Преображенский суд Москвы 21 декабря приговорил бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова к 12 годам лишения свободы.

Валерий Шарифулин/ТАСС Бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов

Абызов признан виновным по делу о создании преступного сообщества и хищениях. Также ему назначен штраф в размере 80 млн рублей.

«Признать Абызова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), двух преступлений по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289, ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Путем частичного сложения наказаний и по совокупности преступлений окончательно назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания назначить штраф в размере 80 млн рублей», — гласит приговор.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 4 декабря сторона обвинения попросила приговорить Абызова к 19,5 годам лишения свободы и назначить ему штраф в размере 470 млн рублей.

Прокурор также попросил судью удовлетворить гражданский иск от потерпевшей стороны о взыскании с подсудимых 1,5 млрд рублей солидарно. Потапов предложил конфисковать имущество Абызова и других подсудимых на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Ранее адвокат Абызова Анатолий Кузнецов заявил, что обвиняемый по иску Генеральной прокуратуры выплатил в бюджет более 20 млрд рублей.

Абызов, который в 2012–2018 годах координировал работу Открытого правительства, был арестован в марте 2019 года. Его обвиняли в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе и легализации средств, полученных преступным путём. Ни Абызов, ни его предполагаемые сообщники своей вины не признали.