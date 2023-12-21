Москва, 21 декабря, 2023, 19:32 — ИА Регнум. В Москве в новогодние дни пройдёт около 200 крупных праздничных мероприятий. Об этом 21 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Встретить Новый год можно будет в 21 парке, включая Парк Горького и парки «Сокольники», «Красная Пресня», «Ходынское поле», «Фили», 50-летия Октября и Сад «Эрмитаж», — написал Собянин.

Он отметил, что на большинстве площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» можно присоединиться к акции по сбору помощи для участников специальной военной операции и жителей новых регионов.

Кроме того, в Гостином Дворе в дни школьных каникул запланировано 37 новогодних представлений. 30 и 31 декабря в усадьбе Деда Мороза будут празднования с концертом, семейными шоу, хороводами и другими новогодними забавами.

Собянин добавил, что в музеях состоится около 50 новогодних мероприятий, а в библиотеках и культурных центрах — 660 мероприятий, в том числе спектакли и встречи с Дедом Морозом. На сценах театров сыграют около 40 спектаклей, связанных с зимой, новогодними и рождественскими праздниками.

Как передавало ИА Регнум, в Москве отменили фейерверки в новогоднюю ночь и на Рождество. По словам источника в правительстве столицы, проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено. В прошлом году в городе также отказались от запуска салютов.

Ранее на официальном сайте мэра Москве сообщили, что в столице открылись ёлочные базары, они будут работать до 31 декабря. Всего будет работать 245 точек продажи. Средняя цена отечественной ели в этом году составляет от 1,4 тыс. до 1,6 тыс. рублей за метр, сосны — от 1,8 тыс. до 2 тыс. рублей за метр, а импортной сосны из Дании — от 6 тыс. рублей за метр.