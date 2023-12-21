Вашингтон, 21 декабря, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Российская компания «Новатэк» направила покупателям уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) по проекту «Артик СПГ-2», сообщает 21 декабря Reuters, ссылаясь на источники в отрасли.

Станислав Красильников/ТАСС

По словам одного из источников агентства, соответствующие письма получили китайские компании Shenergy Group и Zheijang Energy, а также испанская энергетическая корпорация Repsol.

Как передавало ИА Регнум, США ввели санкции против «Арктик СПГ-2» в ноябре 2023 года. Госсекретаря США Джеффри Пайет заявил, что цель Вашингтона состоит в том, чтобы убить этот проект. По его словам, чтобы её достичь, США вводят санкции, а также взаимодействуют с партнёрами по G7.

Ряд западных экспертов, мнение которых передавало издание Financial Times, отмечали, что препятствование работе «Арктик СПГ-2» может вызвать сбои на глобальных энергетических рынках. Реализация проекта может обеспечить России до 4% мирового рынка СПГ.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа для завода «Арктик СПГ 2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.

В мае 2023 года генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин заявил, что Япония за счёт проекта «Арктик СПГ 2» может уже в ближайшие три года нарастить поставки российского сжиженного природного газа на 2 млн тонн в год. С марта 2022 года Япония заморозила новые инвестиции в этот проект из-за финансовых санкций, но сам проект работает, напоминал Марин.