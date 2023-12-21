Москва, 21 декабря, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Поезд сбил человека на станции Нижегородская четвёртой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом 21 декабря сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По информации источника, сбитый 35-летний мужчина оказался зажат под последним вагоном поезда на третьей платформе станции. От полученных травм он скончался.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Поезд успел затормозить примерно в метре от женщины. Молодой человек помог ей взобраться обратно. Мужчина спрыгнул с платформы, быстро поднял упавшую и её вещи и выбрался сам.

21 октября женщина, упавшая на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, скончалась. В московской полиции уточнили, что на момент приезда врачей она была жива. Позже выяснилось, что пострадавшая от полученных травм скончалась.