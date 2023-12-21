Москва, 21 декабря, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Президент России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро провели 21 декабря телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент Венесуэлы Николас Мадуро и Владимир Путин

Лидеры обменялись мнениями по международной повестке дня, подчеркнув общность своих подходов к формированию справедливого миропорядка, отметили в пресс-службе.

Кроме того, президенты обменялись поздравлениями с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством и договорились о продолжении контактов. Кроме того, Путин подтвердил приглашение Мадуро посетить Россию с визитом в 2024 году.

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