Будапешт, 21 декабря, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Власти Венгрии не вмешиваются в вопросы о чужих территориях и чужих границах, но им хотелось бы, чтобы у Венгрии не было общей границы с Россией и чтобы между двумя странами была территория ещё одного государства, заявил 21 декабря премьер-министр страны Виктор Орбан.

MAX SLOVENCIK/EPA/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

На итоговой пресс-конференции журналисты спросили Орбана, какими ему видятся будущие границы Украины. Политик отметил, что власти Венгрии предпочитают думать о собственных делах, но общей границы с РФ им бы иметь не хотелось.

«Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством. Во всём остальном большие мальчики согласны», — заявил Орбан.

Также в ходе пресс-конференции Орбан отметил, что события на Украине вполне можно называть военной операцией России, поскольку ни одна из сторон официально не объявляла войну.

Ранее Орбан заявлял, что завершение военного конфликта на Украине зависит не о действий киевских политиков, а от решений властей США, в силах которых завершить конфликт в кратчайшие сроки.

Власт Венгрии выступают против оказания военной помощи Украине. В декабре 2023 года Будапешт заблокировал решение ЕС о предоставлении Киеву 50 млрд евро в ближайшие три года. 21 декабря Орбан заявил, что власти Венгрии также выступают против присоединения Украины к НАТО.

При этом по другому вопросу, о приглашении Украины в Евросоюз, Орбан не стал голосовать, выйдя из зала в ходе саммита лидеров ЕС в декабре 2023 года. Позднее он отметил, что Будапешт против присоединения Украины к ЕС, но у страны будет ещё много возможностей заблокировать принятие такого решения.