Москва, 21 декабря, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Высказывания писателя, сопредседателя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина о трудовой миграции в России являются его личным мнением и не отражают официальную позицию Москвы. Об этом 21 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ранее был опубликован видеоролик, на котором Прилепин рассуждает о возможности присоединения к России стран, откуда в РФ едут трудовые мигранты. В этом контексте писатель упомянул и Узбекистан.

Захарова отметила, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, и прежде всего, из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств — экспортёров таких услуг.

По её словам, сейчас ведётся работа над целым комплексом мер, чтобы придать миграционному сотрудничеству более упорядоченный и взаимовыгодный характер.

«В связи с вышеизложенным совершенно очевидно, что высказывания Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдалённо не отражает официальную позицию Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, посол России в Узбекистане Олег Мальгиновбыл приглашён в МИД этой страны в связи с высказыванием Прилепина о присоединении территории Узбекистана к России. Мальгинов, по заявлению МИД Узбекистана, ответил, что слова Прилепина не отражают официальную позицию руководства России. В Москве никогда не ставили под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Узбекистана, сказал, по сообщению ведомства, российский посол.