Москва, 21 декабря, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс в интервью aif.ru поделился своим мнением о сотрудничестве с певицей Аллой Пугачёвой.

Александр Казаков/ИЗВЕСТИЯ Алла Пугачёва

По его словам, он не может быть недоволен результатами их работы, поскольку они сделали много хорошего вместе на эстраде. Паулс назвал Пугачёву творческим человеком и отметил, что мало кто мог сравниться с её талантом.

Вместе с тем, композитор отметил, что их отношения с певицей были далеки от идеальных и не всегда были простыми. Иногда они долго не разговаривали друг с другом из-за различных причин. Композитор признался, что порой ему было сложно c Пугачёвой из-за проблем, которые возникали, особенно в связи с её непредсказуемым поведением.

«У Аллы такой характер. Сложный. Все знали об этом», — сказал Паулс.

Также в интервью изданию, композитор резко высказался в адрес певицы Лаймы Вайкуле из-за её высказываний о сносе памятнику Александру Пушкину в Риге. Он отметил, что Вайкуле стала часто позволять себе странные высказывания, которые можно расценивать как бред.

Как передавало ИА Регнум, певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине. Сначала они перебрались в Израиль, но уехали и из этой страны, когда там начались боевые действия.

В ноябре пару заметили на Кипре. Недавно Пугачёвой стало плохо в одном из кипрских магазинов. По словам одного из посетителей, он с трудом узнал российскую певицу, так неважно она выглядела.

Также сообщалось, что Пугачёву во время её кратковременного визита в Россию в ноябре в течение часа допрашивали пограничники. Певица рассказала, что жить за границей тяжело и в ментальном, и в материальном смыслах. После общения с пограничниками она подарила на память сотрудникам погранслужбы в Псковской области свои портреты с автографом. При этом отмечалось, что Примадонна сильно переживала, что её не пропустят на родину.