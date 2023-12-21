Ташкент, 21 декабря, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов был приглашён в МИД этой страны в связи с высказыванием писателя, сопредседателя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина о присоединении территории Узбекистана к России, заявили в МИД Узбекистана.

Валерий Шарифулин/ТАСС Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин

«Заявлено, что такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией», — сказано в сообщении ведомства.

Мальгинов, по заявлению МИД Узбекистана, ответил, что высказывания Прилепина не отражают официальную позицию руководства России. В Москве никогда не ставили под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность Узбекистана, сказал, по сообщению ведомства, российский посол.

Ранее был опубликован видеоролик, на котором Прилепин рассуждает о возможности присоединения к России стран, откуда в РФ едут трудовые мигранты. В этом контексте писатель упомянул и Узбекистан.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года президент России Владимир Путинпровёл телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия. Лидеры обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Мирзиёева в Москву, рассказал пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

Президент Узбекистана посетил Россию с официальным визитом 6 октября. Он встретился с Владимиром Путиным и премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В ходе своего визита Мирзиёв, в частности, заявил, что Ташкенту нужно кооперироваться с Москвой в нынешние сложные времена.