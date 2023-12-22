Москва, 22 декабря, 2023, 13:19 — ИА Регнум. К сообщениям о планах ВСУ усилить диверсионные операции в России в следующем году стоит отнестись серьёзно, потому что курировать подобные действия будут западные спецслужбы, которые могут также расширить театр боевых действий на север и восток. Своим мнением в беседе с ИА Регнум поделился директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в интервью Politico заявил, что киевский режим в 2024 году усилит диверсионные операции против России. Он добавил, что СБУ «готовит сюрпризы», причём, как на объектах материально-технического снабжения, так и на военных объектах. Кроме того, по словам Малюка, одним из приоритетов станут Крым и Чёрное море.

По мнению Подберёзкина, к таким заявлениям стоит отнестись серьёзно по нескольким причинам.

«Во-первых, и это главное — ВСУ находятся в отчаянном положении и разведка и диверсионные группы использовались ими всегда, когда на полях сражения очевиден проигрыш. Сейчас это отчаянное положение как раз и привело к тому, что будут задействованы диверсионные группы разведки», — поделился Подберёзкин.

Военный эксперт обратил внимание на то, что действия украинских военных сейчас хоть и носят массовый характер, но выглядят довольно непрофессионально, что можно трактовать как подготовку к планируемым массированным диверсиям. Подберёзкин также напомнил, что ранее службы разведки России уже смогли ликвидировать огромное число украинских шпионов и диверсантов.

«Второй важный момент, который надо учитывать, что западные службы, а именно Великобритании, которые курируют именно это направление — диверсионное — оказывают Киеву активную помощь, а у них ресурсов много. Там много и частных военных компаний, которые могут быть задействованы в этих целях. Поэтому с учётом разведок западных стран, которые будут координировать эту деятельность, это всё приобретает характер серьёзной угрозы», — предупредил военный эксперт.

По его мнению, ВСУ и их западные союзники будут продолжать атаки в акватории Чёрного моря, тем более что у нескольких стран НАТО есть туда прямой выход. Но также Подберёзкин допустил, что противник может пожелать расширить театр боевых действий.

«Могут готовить диверсионные действия и в Балтике, особенно учитывая то, что Финляндия вступила в НАТО. Поэтому речь идёт уже о расширении театра боевых действий до северного — Балтийского моря. Но и это не всё, потому что не стоит забывать про Японию и её возможности. Поэтому к диверсиям нужно быть готовыми везде, в том числе и на Дальнем Востоке. Поэтому нашим контрразведчикам предстоит много работы», — отметил Подберёзкин.

25 ноября Малюк заявил, что Крымский мост будет уничтожен, а Россию ждёт много «новых сюрпризов». Малюк также добавил, что Крымский мост «обречён».

20 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь государственного терроризма, диверсий и терактов в отношении мирного населения. По заверению президента, у российских органов безопасности имеются все возможности, чтобы защитить страну и её граждан.

Как передавало ИА Регнум, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал признать главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины и Службу безопасности Украины (СБУ) террористическими организациями. Рогов пояснил, что это должно заставить сотрудников ГУР и СБУ задуматься о неминуемых последствиях, которые их ждут за исполнение преступных приказов Киева.

3 октября СК заочно предъявил обвинения в терроризме главе управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову и командованию Воздушных сил и Военно-морских сил Украины.

По данным следствия, высшее военное руководство Украины причастно к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотников по территории России. В частности, Москве, Подмосковью, Крыму, Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям.