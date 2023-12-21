Москва, 21 декабря, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду, тренер Наталья Линичук вернулась из США в Россию только через 30 лет, потому что не хотела оставлять родных. Об этом она рассказала в опубликованном 21 декабря интервью RT.

Александр Вильф/РИА Новости Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду, тренер Наталья Линичук

По словам Линичук, которая в январе приехала на родину, территориальная принадлежность льда уходит на второй план, когда работать на нём приходится каждый день по многу часов. Она отметила, что почти каждый год приезжала в Россию в отпуск и не «разрывала нити», поэтому сложностей с возвращением не было.

Раньше вернуться не получалось из-за дочери, у которой в США появилась семья и собственные дети. Кроме того, Линичук хотела выплатить кредит за дом.

«Хотелось подольше побыть рядом с ними, почувствовать себя мамой и бабушкой, помогать в меру возможностей. К тому же не в моих правилах оставлять близким кредиты», — сказала олимпийская чемпионка.

Она рассказала, что в США скучают по её необычным тренировкам, в том числе с шайбой на голове. Такие упражнения, пояснила она, нужно подбирать для спортсменов с учётом всех технических аспектов. Так создаются чемпионские пары.

«Вот и приходилось ломать голову: как добиться нужного положения тела, скольжения, осанки. Соответственно, появлялись шайбы, хулахуп», — сказал Линичук.

Наталья Линичук выступала в танцах на льду с Геннадием Карпоносовым. Позже среди тех, кого они тренировали, были Ирина Лобачёва и Илья Авербух, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Оксана Домнина и Максим Шабалин.