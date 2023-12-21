Дублин, 21 декабря, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар якобы сразу распознал, что звонившие ему пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) — не те, кем представились, и политик «подыграл» им, заявил Варадкар 21 декабря в интервью Evening Standard.

MARK MARLOW/EPA/ТАСС Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар

«Очень быстро стало вполне очевидно, что что-то не так. Я завершил разговор, но мне надо было какое-то время подыграть перед тем, как предположить, что это подозрительный звонок», — сказал политик.

Варадкар отметил, что по его ответам якобы можно сделать вывод, что подозрения у него возникли сразу. Ответы были «очень осторожными», сказал политик.

Ранее в администрации премьер-министра Ирландии подтвердили разговор политика с пранкерами, отметил, что Варадкар прекратил разговор из-за сомнений в достоверности личностей своих собеседников. Опубликованный пранкерами материал, по утверждению ирландских чиновников, был «подделан» и не отражает того, что «на самом деле произошло во время разговора».

Вован и Лексус опубликовали разговор с Варадкаром 19 декабря. Во время беседы политик пожаловался им на самый большой в истории Ирландии миграционный кризис из-за приезда около 100 тысяч граждан Украины, а также выразил сомнения в возможности скорого вхождения Украины в состав Евросоюза.