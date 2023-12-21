Москва, 21 декабря, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Около 2,5 млн российских инвесторов смогут вернуть свои вложения в рамках обмена замороженными активами. Об этом 21 декабря заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Артем Геодакян/ТАСС

По его словам, число российских граждан, пострадавших от блокировки активов, составило 3,6 млн человек. Для их защиты разработан механизм возврата активов, который заработает с 2024 года.

«И мы надеемся, что около 2,5 млн человек из 3,6 млн смогут получить и вернуть свои вложения», — сказал Силуанов.

Как ранее сообщало, Силуанов заявил, что ответ России на конфискацию активов в Европе, если власти европейских стран примут такое решение, будет симметричен. По его словам, в России для этого есть достаточное количество замороженных активов европейских государств, чтобы, в случае конфискации, ответить аналогичным образом.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя запрос Генпрокуратуры ФРГ в суд для изъятия российских активов, назвал руководство Германии «вороватым народом».

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. Он предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.