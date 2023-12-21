Киев, 21 декабря, 2023, 17:56 — ИА Регнум. На Украине объявлены в розыск российский бизнесмен, президент ФК ЦСКА Евгений Гинер и вице-спикер Госдумы Александра Бабаков, свидетельствуют данные базы украинского МВД.

Михаил Джапаридзе/ТАСС Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер

Их обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса (УК) страны.

Как передавало ИА Регнум, Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело против Гинера в августе 2023 года. В 2022 году, утверждали в прокуратуре, Гинер как владелец управляющей компании АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Л. Н. Кошкина» якобы осуществлял поставки патронов для различных видов стрелкового оружия в Министерство обороны и ВС России.

В мае в госбюро расследований (ГБР) Украины сообщили, что Гинер, Бабаков и бывший глава корпорации «ВСМПО-Ависма», поставлявшей титан Boeing и Airbus, гражданин РФ Михаил Воеводин якобы являются непубличными совладельцами компании, которой принадлежали на Украине несколько облэнерго, гостиницы, ТЦ, аграрный бизнес и банк.

В ноябре 2022 года украинское ГБР сообщало о проведении обысков в офисе компании VS Energy, среди акционеров которой был Гинер. По решению Совета национальной безопасности и обороны Украины против бизнесмена были введены санкции.