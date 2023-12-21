Москва, 21 декабря, 2023, 17:40 — ИА Регнум. В Москве не будут запускать салют в новогоднюю ночь и на Рождество, сообщил 21 декабря «РИА Новости» источник в правительстве столицы.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«На Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено», — сказал он.

Ка сообщало ИА Регнум, в прошлом году в Москве также отказались от запуска салютов. Решение приняли после голосования на портале «Активный Гражданин» — своим мнением тогда поделились 300 тыс. человек.

1 декабря глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что широкое празднование новогодних праздников фейерверками и корпоративами в период проведения спецоперации некорректно и неэтично.

Аксёнов уточнил, что в крымских детских садах и школах обязательно пройдут новогодние утренники, а города и посёлки обязательно украсят, в том числе праздничными ёлками. Однако при этом не будет массовых мероприятий на площадях, концертов и организованных властями фейерверков