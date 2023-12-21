Берн, 21 декабря, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Формат европейской футбольной Суперлиги подразумевает участие в турнире 64 клубов. Об этом 21 декабря сообщила на своём сайте компания A22 Sports, которая выступает спонсором соревнований.

thesuperleague.com

Согласно формату нового турнира, команды будут разделены на три лиги: Звёздную, Золотую и Синюю. В Звёздной и Золотой лигах будут две группы по восемь клубов, в Синей — четыре группы по восемь команд.

В плей-офф выйдут четыре лучших команды в каждой группе Звёздной и Золотой лиги и две лучших команды в каждой группе Синей лиги.

Предполагается, что четвертьфиналы и полуфиналы будут состоять из двух матчей — дома и на выезде. Финал состоится на нейтральном поле.

Кроме того, предусмотрен переход клубов из одной лиги в другую. Худшие команды Звёздной лиги будут переведены в Золотую, последние команды Золотой лиги вылетят в Синюю. В Синей 20 из 32 команд покинут турнир, их заменят клубы в зависимости от результатов в национальных чемпионатах.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Европейский суд признал незаконным запрет футбольным клубам участвовать в Суперлиге, который наложили ФИФА и УЕФА. Отмечается, что правила, которые наделяют ФИФА и УЕФА исключительным контролем над коммерческим использованием прав, связанных с соревнованиями, ограничивают конкуренцию, учитывая их важность для СМИ, потребителей и телезрителей в ЕС.

В апреле 2021 года 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги — отдельного турнира, не зависящего от УЕФА. В их число вошли «Ювентус», «Реал», «Барселона», «Милан», «Интер», «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Однако из-за негативной реакции УЕФА, футболистов, болельщиков и властей ряда стран девять команд сразу объявили о выходе из проекта. От создания турнира было решено отказаться.