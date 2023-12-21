Москва, 21 декабря, 2023, 17:24 — ИА Регнум. В России объём ввода жилья по итогам 2023 года будет рекордным и может достигнуть 107-108 млн квадратных метров, заявил 21 декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Каждый день идет регистрация, жители сдают, сдают жилье. До конца года, уже не знаю, мне кажется, уже за 105 (млн квадратных метров) значительно уйдет, где-то 107-108 будет», — сказал он на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Хуснуллин добавил, что регионы все отчитываются о повышенной сдаче жилья.

Как сообщало ИА Регнум, годом ранее в России ввели в эксплуатацию 102,7 млн кв. м жилья, в 2021 году — 92,6 млн кв. м.

Президент России Владимир Путин заявил 14 ноября, что около 7 млн россиян улучшили жилищные условия в 2023 году. Глава государства также отметил, что в строительной отрасли остаются важные и требующие решения вопросы, но важно не сбавлять набранный темп.