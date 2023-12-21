Москва, 21 декабря, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Курс рубля на уровне 90 рублей за доллар является приемлемым для российской экономики. Об этом 21 декабря заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«В целом можно отметить, что российская экономика нашла точку равновесия экспорта и импорта. Свидетельством этого является стабилизация валютного курса в районе 90 рублей за доллар», — сказал Белоусов.

По его словам, это приемлемо с точки зрения как экспорта, так и потребительского и инвестиционного рынков.

Он добавил, что проделанная работа позволяет перейти от оперативного решения текущих задач к вопросам стратегической повестки.

Как ранее сообщало ИА Регнум, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с 11 декабря. По данным на 12:28 мск курс доллара составлял 92,23 рубля.

Президент РФ Владимир Путин 14 декабря в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что курс национальной валюты в России плавающий и зависит от разных условий, в том числе от цен на экспортные товары и от растущего спроса внутри страны. Он отметил, что свою роль в укреплении рубля сыграл указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортёрами, который ввёл элементы определенного контроля со стороны ЦБ и правительства.

Доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко в беседе с ИА Регнум заявила, что ближе к Новому году курс рубля может вернуться к значению 90 рублей за доллар.