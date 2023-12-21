Москва, 21 декабря, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Генпрокуротуру попросили проверить шоумена и актёра Максима Виторгана на предмет дескридитации ВС России и пропаганды ЛГБТ (движение признанное экстремистским и запрещено в РФ). С соответствующим обращением к генпрокурору Игорь Краснову обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Документ есть в распоряжении ИА Регнум.

Александр Казаков/ИЗВЕСТИЯ Максим Виторган

Общественная организация обратила внимание на многочисленные посты Виторгана в соцсетях, в которых он выступает в поддержку ЛГБТ и также прямо и косвенно критикует СВО.

«В своих постах Максим Виторган очень завуалированно и с глубоким подтекстом выражает своё отношение к происходящему в России, его посты часто циничны и ассоциативны», — сказано в обращении ФПБК.

Бородин напомнил, что Виторган часто бывает за рубежом, дружит с артистами, признанными в РФ иноагентами, а также посещает их концерты, о чём потом пишет в своих постах. При этом он активно поддерживает и одобряет в социальных сетях посты Лёвы (признан иноагентом) из Би-2, который резко высказывается о ВС России, стране и оскорбляет жителей России.

Кроме того, отметил глава ФПБК, Виторган сравнил борьбу с пропагандой движения ЛГБТ с борьбой с фашистами в известном литературном произведении о Великой Отечественной войне. А рассуждая о запрете движения ЛГБТ, он в открытую поглумился над Днём Победы.

«Считаем, что высказывания Максима Виторгана необходимо проверить на дискредитацию ВС РФ, пропаганду ЛГБТ, а также на содержание признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, предусматривающей распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества», — говорится в обращении ФПБК.

Как передавало ИА Регнум, Виторган высказался о запрете ЛГБТ и сравнил представителей этого движения с героинями фильма «А зори здесь тихие». В частности, он написал, что на Кинопоиске в фильме «Джиа» 1998 года был вырезан поцелуй двух главных героинь. Комментируя случившееся, Виторган написал: «В общем, не прошёл враг, не прошёл. Две девчонки было всего. Но не смогли вы, не смогли…», намекая очевидным образом на финальную сцену из культового советского фильма о войне.

Председатель Движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов в связи с этим отметил, что Максима Виторгана не мешало бы отправить на рытье окопов или строительства защиты от украинских обстрелов.