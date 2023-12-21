Москва, 21 декабря, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Граждане России ждут от властей результата «не на бумаге», а в реальной жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«Граждане страны, безусловно, ждут от нас результатов не на бумаге, а ждут от нас результата такого, который они сами бы ощущали на уровне, на качестве своей жизни, причём в ежедневном, в бытовом режиме. Я думаю, что темпы, набранные правительством в работе, говорят о том, что мы в состоянии решать все эти задачи», — сказал президент.

В заключении заседания Путин поблагодарил участников и выразил надежду, что темпы работы над вопросами, которые требуют дополнительного внимания, сохранятся.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что властям всех уровней в России для продолжения улучшения социально-экономической ситуации в стране необходимо действовать без бюрократии и проволочек. По его словам, экономика с лета 2022 года вернулась на траекторию роста, но это не должно расслаблять, следует продолжать принимать активные меры, поддерживая и усиливая позитивные тенденции.