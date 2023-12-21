Лейпциг, Германия, 21 декабря, 2023, 16:59 — ИА Регнум. В немецком Лейпциге состоялась официальная церемония закрытия старейшего по преемственности на территории Германии генконсульства России, сообщает 21 декабря «РИА Новости».

IMAGO/EHL Media/ТАСС

«Шаг беспрецедентный, и дружественным его назвать никак нельзя. Это не наш выбор», — сказал во вступительном слове посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, комментируя решение Берлина.

По его словам, российские консульские загранучреждения всегда были настроены на развитие добрых отношений и экономических связей с регионами Германии.

Посол также поблагодарил соотечественников и сотрудников диппредставительства за их работу и напомнил, что лейпцигское консульство — старейшее на территории современной Германии.

Как передавало ИА Регнум, с 30 ноября прекратило работу генконсульство Германии в Калининграде, а 1 декабря стало известно о закрытии генерального консульства Германии в Новосибирске.

4 декабря посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что вызовы для работы дипломатов России в Германии являются беспрецедентными. Он пояснил, что положительные моменты в отношениях России и Германии непросто стереть из памяти людей, у России остаётся много друзей в ФРГ.

Власти Германии 22 апреля решили выслать из страны более 20 российских дипломатов. 27 мая стало известно, что Москва приняла решение сократить предельную численность сотрудников немецких учреждений в России до 350.