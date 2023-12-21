Москва, 21 декабря, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс в интервью aif.ru резко высказался в адрес певицы Лаймы Вайкуле из-за её высказываний о сносе памятнику Александру Пушкину в Риге.

Михаил Александров/ТАСС Лайма Вайкуле

«Вы знаете, я бы на её месте вообще молчал бы. Чем такое говорить, чем такую ерунду говорить, лучше молчать, я считаю», — отметил он.

По словам композитора, интеллигентный умный человек не может одобрять снос памятников деятелям культуры. Он также добавил, что Вайкуле стала часто позволять себе странные высказывания, которые можно расценивать как бред.

Как передавало ИА Регнум, Лайма Вайкуле и тележурналист Кирилл Набутов, покинувшие Россию после начала спецоперации, «оправдали» снос российских памятников за рубежом борьбой с «пережитками прошлого».

Вайкуле также призналась, что очень обрадовалась, когда стали сносить памятники Ленину, обрадовала её в своё время и перестройка. По её словам, лучшей она всегда считала западную, а не советскую музыку.

До этого Вайкуле в эфире украинского телевидения заявляла, что россиянам следует бояться переноса боевых действий на территорию страны. Она назвала россиян «ущербными», «невеждами» и «рабами», «которым нельзя давать слова». Она также подчёркивала, что россияне, недовольные её позицией по отношению к СВО, для неё никто.

После начала специальной военной операции Вайкуле заявила, что «содержала весь Советский Союз» и что теперь она не будет выступать в России. В МИД России высмеяли её заявление, а в Госдуме предложили запретить ей въезд в страну.