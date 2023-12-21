Москва, 21 декабря, 2023, 17:19 — ИА Регнум. О смерти племянника жены Сталина Леонида Аллилуева стало известно 21 декабря. Он скончался в своей квартире в Москве. Незадолго до кончины Леонид Станиславович пообщался с журналистами ИА Регнум и рассказал о том, как относился к генсеку ЦК СССР, и как ему пришлось отказаться от настоящей фамилии из-за признания отца врагом народа.

ИА Регнум Светлана Аллилуева (крайняя слева), Леонид (крайний справа)

Отца Леонида — Станислава Реденса арестовали в 1938 году по обвинению в шпионаже в пользу Польши. Вместе с ним арестовали и супругу Анну Аллилуеву — сестру Надежды Аллилуевой — второй жены Сталина. В 1940 году отца Леонида Станиславовича расстреляли.

ИА Регнум Анна Аллилуева и Станислав Реденс

История семьи

Леонид Аллилуев (Реденс) родился 8 декабря 1928 года в семье на тот момент ещё председателя Закавказского ГПУ (Государственное политическое управление при НКВД) Станислава Реденса и родной сестры супруги Иосифа Сталина Анны Аллилуевой. В ноябре 1932-го года жена Сталина Надежда Аллилуева покончила с собой, после этих событий её родственников ждала череда трагических событий.

Всё началось в ноябре 1938 года, спустя ровно 6 лет после суицида Надежды Аллилуевой. 2 ноября скончался её брат и дядя Леонида Павел Аллилуев, у которого случился инфаркт в рабочем кабинете. А через пару дней отца Леонида Станислава Реденса сняли с должности наркома внутренних дел Казахской ССР.

ИА Регнум Письма Свтеланы Аллилуевой (дочери Сталина)

ИА Регнум Письма Свтеланы Аллилуевой (дочери Сталина)

В 1948 году арестовали маму Леонида Анну. Суд приговорил её к 10 годам тюрьмы, пять из которых она провела в заключении в одиночной камере. После освобождения Анну трудно было узнать, тюрьма подорвала здоровье женщины — у неё обострилась шизофрения.

«Враг народа»

Несмотря на вышеперечисленное Леонид Аллилуев рассказал журналистам, что не держит зла на Иосифа Сталина и даже отметил, что на его похоронах он сильно плакал.

Мужчина рассказал, что не мог не столкнуться с трудностями в жизни из-за последствий признания отца врагом народа. Юноше пришлось даже сменить фамилию, чтобы поступить в вуз.

«Перед поступлением в институт я сменил фамилию. Раньше у меня была фамилия Реденс, но сами понимаете, что с фамилией врага народа сложно поступить в институт. Поэтому я взял фамилию матери и стал Леонидом Аллилуевым», — вспоминал Леонид.

ИА Регнум Леонид Аллилуев и его супруга

В детстве Леонид очень дружил с дочерью Сталина Светланой Аллилуевой, которая в 1967 году эмигрировала из СССР в США. У детей была разница всего в два года, поэтому они быстро нашли общий язык и постоянно играли вместе на даче генсека. После переезда Светланы в США их связь не оборвалась, и они постоянно переписывались.

«Как я отношусь к Сталину. Более чем хорошо, я не держу зла за то, что произошло с моей семьёй. Время было такое, так было нужно. Я сильно плакал на похоронах Сталина», — поведал Леонид Аллилуев.

Ранее ИА Регнум писал, что причиной смерти Леонида Аллилуева стала сердечно-сосудистая недостаточность. Мужчина умер 21 декабря в день рождения Иосифа Сталина.