Москва, 21 декабря, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Проблемы есть в России во многих сферах, но в целом текущая ситуация в стране удовлетворительная. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«У нас много проблем, над которыми нужно работать. Много», — сказал глава государства.

По его словам, сложности есть в социальной сфере, в экономике и финансах, но при таком объёме работ проблем не может не быть.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели Путин заявил, что проблемы возможны в экономике и энергетике, но власти видят перспективы и понимают, что надо делать. Он также подчеркнул, что Россия не рухнет, и это уже понятно всем, в том числе на Западе.