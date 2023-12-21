Москва, 21 декабря, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Российский блогер Настя Ивлеева надеется, что негодование в обществе не прекратится никогда, так как без резонанса и обсуждения станет «скучно». Об этом блогер написала у себя в соцсетях, комментируя прошедшую ранее «голую» вечеринку в Москве.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Настя Ивлеева

«Я не хочу, чтобы в этой стране и вообще в мире было полное принятие друг друга. Тогда станет так скучно, когда все друг друга будут любить и принимать. Мы же просто загнёмся от посредственности. Поэтому я надеюсь, что это не закончится никогда, так что — больше комментариев, больше негодования», — написала Ивлеева.

Кроме того, блогер сравнила реакцию россиян на внешний вид представителей отечественного шоу-биза и западных знаменитостей, упрекнув, что в последнем случае все восхищаются их экстравагантными образами, а в аналогичных ситуациях с российскими звёздами все возмущаются тому, как «опустилась эстрада».

Накануне, 20 декабря, в Москве прошла закрытая «голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, такие как Джиган, Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Ольга Орлова и другие.

Сама виновница торжества показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты ценой 23 млн рублей.

После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить блогершу на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Тогда Бородин уточнил, что на пропаганду ЛГБТ будут проверены несколько моментов со скандальной вечеринки, таких как поцелуй двух мужчин на танцполе, который они снимали на видео, проекция из обнажённых женщин-звёзд на потолке, которые лежат рядом друг с другом, фотосессия в постели с Ивлеевой и другие моменты.