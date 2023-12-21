Москва, 21 декабря, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Россия заявила посольству Японии решительный протест в связи с проведением на острове Хоккайдо вблизи российских границ военных учений с США и Австралией, говорится в сообщении российского МИД, опубликованного 21 декабря на сайте ведомства.

Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

«18 декабря посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением очередных военных учений на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ Российской Федерации с участием вооружённых сил США и Австралии», — сказано в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство указало японской стороне, что рассматривает такую провокационную деятельность как потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации.

«Предупредили, что безответственная политика администрации Фумио Кисиды ставит Токио на путь эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и АТР в целом», — указали на Смоленской площади.

МИД России также пообещал принять адекватные меры для дальнейшего укрепления обороноспособности страны.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Токио утратил самостоятельность и обслуживает интересы Запада.

А японское оборонное ведомство назвало Россию главной угрозой для европейской безопасности, посетовало на российскую активность на Курилах и заявило, что взаимодействие Москвы и Пекина в Тихоокеанском регионе вызывает сильное беспокойство.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил корреспонденту ИА Регнум, что Япония демонстрируют растущую зависимость от Вашингтона в оборонной сфере. Он полагает, что недовольство Японии лишь вершина айсберга. На самом деле США рассчитывают усилить военное присутствие в Японии.