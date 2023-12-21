Ташкент, 21 декабря, 2023, 16:40 — ИА Регнум. В Узбекистане впервые начинает работать School 21: её кампус открыт в Самарканде. Это школа программирования, которая даёт любым кандидатам возможность бесплатно получить востребованную профессию в сфере информационных технологий (ИТ).

Пресс-служба Сбера В Узбекистане открылась школа программирования School 21

В Самарканде уже начался первый отборочный интенсив — его сейчас проходят 212 человек. Более половины участников — жители Самарканда и области, остальные приехали на обучение из Ташкента, Бухары, Джизака и других городов страны. Средний возраст участников — 22 года, самому старшему — 51 год. Специализации участников самые разные — от технических до сферы услуг и продаж.

Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф ознакомились с кампусом, обсудили эффективность подготовки высококвалифицированных специалистов для развития экономики республики и пообщались с участниками отборочного интенсива.

По словам Германа Грефа, речь идет не просто об открытии нового кампуса в городе Самарканде, а об очень важной вехе. Он подчеркнул, что за такой короткий срок компания еще не открывала ни одну школу в России. Герман Греф выразил надежду, что открытие школы в Самарканде — это лишь начало общего пути.

Обращаясь к ученикам School 21, Греф отметил, что это большая удача — пройти отбор. «Но если вы уже прошли, то такое же количество усилий нужно направить на то, чтобы достичь хороших показателей в короткие сроки», — сказал он.

Кроме того, Герман Греф поблагодарил тех, кто помог проекту состояться и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Он отметил тот факт, что президент страны обладает видением далеко за пределами 2030 года — он видит страну как минимум до конца этого столетия. «И это позволяет принимать стратегические решения для развития страны», — добавил Греф. Также он выразил благодарность председателю правительства Узбекистана, который лично участвовал в проекте. «Абдулла Нигматович — цифровой человек, поэтому с ним очень просто говорить, и именно благодаря ему сегодняшнее открытие Школы-21 в Самарканде состоялось», — заключил Греф.

Подготовка квалифицированных IT-специалистов является одним из важнейших направлений по развитию цифровых технологий в рамках Стратегии «Цифровой Узбекистан 2030». На сегодняшний день IT-рынок Узбекистана переживает бурный рост. Здесь работает множество представительств крупных международных IT-компаний, запускаются стартап-проекты, которые получают активную поддержку государства. Их количество стремительно увеличивается.

В этой связи растёт потребность в новых специалистах по самым современным стекам технологий. School 21 может помочь в решении этой задачи и обеспечить страну квалифицированными специалистами.

Основной упор при обучении в School 21 делается на практические задачи, освоение сильных навыков программирования, а также на развитие мягких навыков (soft skills), которые необходимы каждому современному IT-специалисту. Добиться высокого качества образования позволяет уникальная образовательная методика по принципу «равный — равному» (без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами).

Один из этапов обучения — это обязательная стажировка, которая длится три месяца. К началу стажировки участники уже владеют как минимум тремя языками программирования: С и С++ как фундаментальные языки и один из семи прикладных (Java, C Sharp, GO, Python, JavaScript, Kotlin, Swift). Кроме того, любой участник к моменту стажировки знает SQL, умеет работать с базами данных, имеет навыки DevOps, инженерии, работы с операционными системами и сетями. Это позволяет трудоустроиться практически в любую компанию.

Поступление в School 21 не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Обучение проходит на цифровой образовательной платформе с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.

В России на сегодняшний день работают уже шесть кампусов «Школы 21» в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде и Якутске. В школе программирования от Сбера учится более 4,7 тыс. человек из 70 регионов России. Запланировано открытие кампусов ещё в 16 городах. Выпускники и участники обучения, достигшие этапа стажировки, 100% трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах страны. Обучение проходит на геймифицированной платформе, которую Сбер разработал специально для проекта.