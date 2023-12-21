Минск, 21 декабря, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко полушёпотом провёл совещание, пояснив, что потерял голос. Об этом сообщает 21 декабря близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Голоса нет, поэтому будем шёпотом проводить совещание, переносить его тоже некуда», — сказал Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования и контроля за ценами.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Лукашенко не присутствовал на неформальном завтраке лидеров стран СНГ в Кремле, который провёл президент России Владимир Путин после военного парада Победы на Красной площади, а также также пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин подтвердил, что у Лукашенко возникли проблемы со здоровьем. По словам депутата, Лукашенко просто заболел, ему потребовался отдых.

Сам белорусский лидер позднее рассказал, что переболел аденовирусом, на лечение которого обычно требуется «три дня». По его словам, возможности лечиться у него было из-за визита в Москву, субботников и поездок по стране, поэтому болезнь пришлось перенести на ногах и «всё это накопилось». При этом он добавил, что умирать не собирается.