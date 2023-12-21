Москва, 21 декабря, 2023, 16:24 — ИА Регнум. ВС России отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Потери ВСУ составили до 190 военных. Об этом заявил 21 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку 12-й бригады специального назначения в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — сообщили в ведомстве.

В оборонном министерстве отметили, что ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики (ДНР) и Серебрянского лесничества.

По данным Минобороны, потери противника составили: до 190 военнослужащих, три боевые машины пехоты, а также гаубица Д-20.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря военное ведомство сообщило, что ВСУ в ходе неудачных атак потеряли на краснолиманском направлении до 180 военных, а также две бронемашины, три автомобиля и гаубицу Д-20.

В этот же день в Минобороны рассказали, что потери ВСУ на донецком направлении за минувшие сутки составили до 250 военных, на южнодонецком направлении — до 110. С начала проведения специальной военной операции было уничтожено более 16,5 тыс. автомобилей противника, отметили в ведомстве.