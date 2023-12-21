Москва, 21 декабря, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ отбили 17 атак ВСУ на донецком направлении, противник потерял за сутки до 210 военных. Об этом 21 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Белая Гора, Артёмово, Георгиевка ДНР», — сказал Конашенков.

Он добавил, что общие потери противника составили: до 210 военнослужащих, три пикапа, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Кроме того, поражены самоходная артиллерийская установка AS-90 британского производства, три самоходных артиллерийских установки «Акация», две САУ «Гвоздика» и гаубица Д-20.

Как передавало ИА Регнум, бойцы Южной группировки российских войск завладели опорным пунктом ВСУ под Артёмовском в ДНР. Сразу с нескольких направлений десантники стремительно овладели позициями ВСУ, провели полную зачистку опорного пункта. Противник бросился в бегство, оставив своих раненых и тела убитых.

Ранее бойцы ивановского соединения ВДВ успешно выполнили операцию по ликвидации группы пехоты ВСУ. Расчёты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию киевских боевиков к северу от Артёмовска.