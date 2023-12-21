Москва, 21 декабря, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Доля российского импорта из недружественных стран в 2023 году снизилась до 29% против 35% в 2022 году, сообщил 21 декабря первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании совета по нацпроектам.

Гавриил Григоров/ТАСС Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов

Он отметил, что ограничить Россию в поступлении импортных товаров также являлось одной из целей для дестабилизации социально-экономической ситуации в стране.

По словам Белоусова, в 2021 году на недружественные страны приходилось порядка 50% всего импорта. Но уже в 2022 году доля импорта из недружественных снизилась до 35%, а в 2023 году — до 29%.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что ВВП России растёт на фоне того, как европейская экономика скатывается в рецессию, иронически поблагодарив за это власти ЕС.

Комментируя вступление в силу очередного, 12-го пакета санкций ЕС против России, Медведев напомнил, что ВВП Германии сократился на 0,2% в годовом выражении во втором квартале и на 0,3% в третьем, а ВВП Франции во втором квартале вырос на 0,5%, в третьем же квартале сократился на 0,1%.

12-й пакет санкций ЕС против России включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России, а также на импорт сжиженного пропана. Также Евросоюз включил в чёрный список 29 компаний и несколько физических лиц и запретил гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.