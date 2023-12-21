Москва, 21 декабря, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили за сутки атаку штурмовой группы ВСУ в районе населённого пункта Работино на запорожском направлении, заявил 21 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Так, на указанном направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка.

Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и четыре автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что отражение контрнаступления ВСУ, костяк которых составляли бригады, подготовленные и оснащенные Западом, было основной задачей Вооружённых сил России в 2023 году.

19 декабря на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили около 159 тысяч человек, а за всё время специальной военной операции — около 383 тысяч человек.