Путин прервал заседание для общения с девочкой, чьё желание он исполнил
Москва, 21 декабря, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 декабря прервал заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы пообщаться с девочкой, чьё желание он исполнил в рамках «Ёлки желаний».
«Глава государства пообщался по телефону с 13-летней Ксенией Мазневой из Санкт-Петербурга — участницей благотворительной акции «Ёлка желаний». Владимир Путин исполнил мечту семиклассницы — попробовать себя в роли ведущей новостей», — рассказали в пресс-службе Кремля.
Ксения вместе с журналисткой Екатериной Андреевой записала в виртуальной студии Первого канала подводку к одному из сюжетов программы «Время», сообщили также в Кремле. 21 декабря в ходе телефонного разговора девочка поделилась с Владимиром Путин своими впечатлениями.
4 декабря президент принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.
Ксения Махнева учится в седьмом классе, увлекается рисованием и занимается в художественной школе. Кроме того, она интересуется журналистикой и намерена в будущем выбрать именно эту профессию.
Врачи ранее поставили Ксении диагноз «Врождённый порок развития конечностей». Девочка передвигается на коляске, но на небольшие расстояния ходит сама в сопровождении родителей.
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