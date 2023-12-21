Москва, 21 декабря, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 декабря прервал заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы пообщаться с девочкой, чьё желание он исполнил в рамках «Ёлки желаний».

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

«Глава государства пообщался по телефону с 13-летней Ксенией Мазневой из Санкт-Петербурга — участницей благотворительной акции «Ёлка желаний». Владимир Путин исполнил мечту семиклассницы — попробовать себя в роли ведущей новостей», — рассказали в пресс-службе Кремля.

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Ксения вместе с журналисткой Екатериной Андреевой записала в виртуальной студии Первого канала подводку к одному из сюжетов программы «Время», сообщили также в Кремле. 21 декабря в ходе телефонного разговора девочка поделилась с Владимиром Путин своими впечатлениями.

4 декабря президент принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Ксения Махнева учится в седьмом классе, увлекается рисованием и занимается в художественной школе. Кроме того, она интересуется журналистикой и намерена в будущем выбрать именно эту профессию.

Врачи ранее поставили Ксении диагноз «Врождённый порок развития конечностей». Девочка передвигается на коляске, но на небольшие расстояния ходит сама в сопровождении родителей.

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