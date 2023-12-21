Мелитополь, 21 декабря, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Трое участников украинской диверсионно-разведывательной группы задержаны в Запорожской области. Их подозревают в совершении терактов против должностных лиц, сообщает 21 декабря пресс-служба ГУ МВД по региону.

ГУ МВД России по Запорожской области

Троих несовершеннолетних жителей города Мелитополя задержали полицейские и сотрудники ФСБ. По данным правоохранителей, они работали на Службу безопасности Украины (СБУ) и входили в группу «Чёрный Саботаж».

Занимая якобы активную пророссийскую позицию, диверсанты собирали для Киева сведения о перемещении российских войск и руководителей региона. Их подозревают в совершении нескольких терактов. В частности, на участке железной дороги Мелитополь — Тащенак они заложили бомбу.

В декабре 2022 года несовершеннолетние передали ВСУ координаты гостиницы «Привал охотника». В результате обстрела со стороны Украины в гостинице погибли двое гражданских лиц, ещё три человека были ранены.

«В двух случаях подозреваемые не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них причинам», — отметили в МВД.

В июне участники ДРГ следили за одним из руководителей российской общественной организации, который позже стал депутатом областного законодательного собрания. Действуя по указаниям украинских кураторов, они изготовили бомбу и собирались заложить её возле дома политика. Однако двое местных жителей, также входившие в группу, погибли при непроизвольном срабатывании самодельного взрывного устройства.

Следственный комитет региона возбудил в отношении задержанных и других неустановленных лиц уголовное дело по статьям о незаконном изготовлении и обращении с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами, покушении на совершение теракта, покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ч. 2 ст. 223.1, ч. 3 ст. 222.1, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205, ст. 317 УК РФ). Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали женщину, которая по заданию украинских спецслужб собиралась подорвать грузовик с российскими военными. Её поймали с поличным, когда она установила бомбу под кабиной грузового автомобиля.