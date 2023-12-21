Москва, 21 декабря, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила уровень, который фиксировали до пандемии коронавируса в 2020 году, а сбережение народа является приоритетом на поколения вперёд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«По итогам 10 месяцев текущего года ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень, снижается смертность, в том числе младенческая. Она сейчас на историческом минимуме», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что тенденцию на снижение рождаемости на данный момент переломить не удаётся. Он подчеркнул, что сбережение российского народа является «приоритетом на поколения вперёд», отметив важность уделение внимания поддержке семей.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря Путин заявил, что демографическая ситуация в России в ближайшие годы будет улучшаться. Президент подчеркнул, что уровень рождаемости в России всегда имел волнообразную динамику.

Российский лидер отметил, что повышение рождаемости приведёт к тому, что молодых специалистов в стране станет на два миллиона больше, а всего их будет около 10 миллионов.

3 ноября президент России призвал сосредоточиться на внутренней повестке страны и улучшать демографическую ситуацию в стране. Путин отметил важность внутриполитического укрепления.

В августе Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в России остаётся сложной, поэтому необходимы дополнительные меры, чтобы переломить её в лучшую сторону и поддержать семьи. Как отметил президент, в регионах запустили программы по повышению рождаемости, правительству поручили оказать соответствующую поддержку.