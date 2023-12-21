Москва, 21 декабря, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Санкции против России провалились в числе прочего из-за невозможности полного морского эмбарго на поставки угля и нефтепродуктов, считает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Об этом он заявил 21 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Ранее руководитель Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей ФГБУН Институт экономики РАН Дарья Ушкалова предположила, что санкции не оказали на Россию разрушительного действия из-за эффекта так называемой «ловушки большой страны». Речь идёт о том, что если страна оказывается слишком крупным игроком на каком-либо рынке, то ограничение её поставок приводит к росту цен, который, в свою очередь, позволяет компенсировать негативные последствия этих ограничений.

Как пояснил Тимофеев, Россия в мире занимает довольно серьёзную долю по поставкам многих ресурсов — нефти, газа, угля, металлов, урана, электроэнергии, пшеницы. Многие страны так или иначе связаны с Россией территориальными, экономическими и технологическим союзами.

«Таким образом, Россия — «большая страна» во многих смыслах. И санкционное давление проявило себя через разворот рынка и каналов поставок этих ресурсов в те же страны ЕС, но уже через десяток посредников и по совсем другим ценам. В любом случае любые ограничения по поставкам приводят к росту цен. И эти же высокие цены позволяют скомпенсировать снижение ограничения по экспорту поставок по одним каналам и получить время «высоких» цен», — объяснил Тимофеев.

Эта ситуация, по его мнению, показывает, что полного морского эмбарго быть не может. Есть ограничения по экспорту угля и нефтепродуктов, но новых каналов, где Россия может зарабатывать, оказывается всё больше. Таким образом, санкции открыли окно поиска новых возможностей.

В свою очередь, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова заявила, что, с одной стороны, действительно можно говорить о «ловушке большой страны».

«С другой, мир находится в процессе фрагментации мировой экономики, то есть жёсткой конкуренции за существующие рынки потребления, где Россия играет ключевую роль, учитывая различного рода природные ресурсы. Таким образом, мировая экономика разделяется на две части: БРИКС и G7. Остальные государства так или иначе примкнут к одному из этих блоков», — сказала Новикова.

Она подчеркнула, что именно потому, что Россия является ключевым регионом по ресурсам и территории, она занимает важное место в объединении стран БРИКС, что даёт российской экономике возможность быстро переориентироваться на рынки других стран вместо европейских.

«Более того, и странам Европы приходится через третьи страны так или иначе закупать необходимые ресурсы российского происхождения. В связи с этим не стоит ожидать каких-либо качественно новых санкций со стороны западного блока стран по отношению к России. Процесс регионализации уже начался, и он так или иначе приведёт к формированию двух блоков стран со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая процесс дедолларизации мировой экономики и снижения роли США в новом глобальном устройстве мира», — подытожила Новикова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Ушкаловой, формальная эффективность санкций противоречит их стратегической эффективности. Экономист заметила, что с учётом рисков дальнейшего ужесточения санкций и прекращения импортных поставок ряда критически значимых товаров необходимо форсирование процессов импортозамещения в рамках комплексной стратегии развития российской промышленности.

До этого депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски сообщил, что в Брюсселе начали рассматривать 13-й и 14-й пакеты санкций против России. По его словам, разработка новых мер не займёт много времени.

Между тем 18 декабря Европейский союз утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России, а также на импорт сжиженного пропана.

В свою очередь, члены палаты представителей США обратились к советнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану с призывом ввести масштабные санкции против энергетического сектора России. Они считают, что пришло время осознать ошибку введения потолка цен на нефть и теперь необходимы дополнительные рестрикции.