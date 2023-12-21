Москва, 21 декабря, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил обеспечивать достаточное предложение товаров на внутреннем рынке.

Владимир Гердо/ТАСС

«За счёт деловой активности обеспечить растущий спрос внутреннего рынка достаточным предложением по широкой группе товаров», — сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Российский лидер уточнил, что имеет ввиду как товары потребительского сегмента, так и продукцию инвестиционного спроса: автомобили, станки, технологическое оборудование.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября Путин на совещании с членами правительства РФ заявил, что доля отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса (АПК) недостаточна, нужно наращивать их производство.