Москва, 21 декабря, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Работы по ремонту дорог идут с опережением графика, приведено в порядок 83% дорожной сети в крупнейших агломерациях. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин.

Илья Московец Илья/URA.RU/ТАСС

«В целом по России по итогам текущего года будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км федеральных, региональных и местных дорог», — сказал Путин.

Он добавил, что в регионах, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, уложено более 188 млн кв. м асфальтобетона, это рекордные объёмы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путиноткрыл движение по трассе М-12 «Восток». Президент выразил надежду на то, что когда-нибудь сможет проехать по этой дороге, и подчеркнул, что развитие инфраструктуры является важнейшим приоритетом. По его словам, и строители, и региональные власти настроены на дальнейшее продолжение работы.