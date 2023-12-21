Москва, 21 декабря, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Доля рубля во внешних расчётах удвоилась и составляет сейчас 35%, а вместе с валютами дружественных России стран — 75%, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По сравнению с 2021 годом доля рубля в наших международных расчётах удвоилась и сейчас составляет 35%. А вместе с валютами дружественных стран эта доля достигает 75%», — сказал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин заявил, что доля рубля при оплате российского экспорта выросла за полтора года более чем в три раза.

За первые шесть месяцев года торговый оборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества увеличился на 10,2%, со странами Евразийского экономического сообщества — на 14,3%, отметил президент. Глава государства призвал продолжать системную работу по укреплению платёжной инфраструктуры, отметив, что она должна быть удобной и надёжной и для российских компаний, и для зарубежных партнёров.

В июле 2023 года в Банке России сообщили, что доля рубля превысила долю иностранных валют в расчётах за экспорт из России в Европу и Азию. На рубль приходится 49,8% и 36,3% расчётов соответственно. При этом на иные валюты в расчётах со странами Азии приходится 33,5%, а на доллар и евро — 30,2%. В мае 2023 года «недружественные» валюты впервые уступили и рублю, и «дружественным» валютам.