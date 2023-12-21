Киев, 21 декабря, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Киевский режим в 2024 году усилит диверсионные операции против России, заявил в интервью Politico глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в интервью Politico.

ANDRII NESTERENKO/ЕРА/ТАСС Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк

По его словам, СБУ «готовит сюрпризы», целями могут стать объекты материально-технического снабжения, а также военные объекты. Он добавил, что «одним из приоритетов станут Крым и Чёрное море».

Малюк отметил, что СБУ «наносит точечные удары», назвав это «иглой прямо в сердце».

«Мы работаем на военных объектах или на тех, которые противник использует для выполнения своих военных задач», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября Малюк заявил, что Крымский мост будет уничтожен, а Россию ждёт много «новых сюрпризов». В эфире украинского телеканала он напомнил о прошлых терактах на Крымском мосту в октябре 2022 и в июле текущего года, в котором украинские спецслужбы использовали морские дроны Sea Baby. По словам главы СБУ, после атак мост перестал «полноценно функционировать». Затем Малюк сказал, что мост «обречён», а Россию ждут «новые сюрпризы».

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября СК заочно предъявил обвинения в терроризме главе управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову и командованию Воздушных сил и Военно-морских сил Украины.

По данным следствия, высшее военное руководство Украины причастно к организации и совершению в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотников по территории России. В частности, Москве, Подмосковью, Крыму, Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям.