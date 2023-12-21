Москва, 21 декабря, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам назвал ключевым индикатором работы властей оценку граждан.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Ключевой критерий эффективности нашей работы — это оценка граждан, мы с вами об этом многократно говорили. Как они [граждане] воспринимают динамику и темп, качество изменений в их жизни. Хочу ещё раз обратить на это внимание всех коллег», — сказал президент.

На заседании Владимир Путин призвал расширить национальные цели развития и уточнить планы до 2036 года.

Ключом к преодолению бедности российский лидер назвал формирование экономики квалифицированных кадров и хороших зарплат.

Построение экономики предложения позволит в будущем избегать всплесков цен на отдельные товары, также заявил Путин. Он отметил, что жители России в последние месяцы столкнулись с ценовыми скачками, и подчеркнул, что на внутреннем рынке нужно обеспечить достаточное предложение товаров.