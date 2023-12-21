Москва, 21 декабря, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Необходимо расширить национальные цели развития и уточнить планы до 2036 года, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

В 2024 году национальные проекты, сформированные в 2018 году, завершаются, напомнил президент в ходе выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года. Поставить задачи, определить целевые параметры развития, которые соответствуют и нашим возросшим возможностям, и более высоким запросам общества, это естественно. И конечно, нужно подготовить и своевременно запустить обновлённые национальные проекты», — сказал Владимир Путин.

В России накоплен потенциал, который позволяет стране выйти «на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны», добавил президент.

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