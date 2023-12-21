Ставрополь, 21 декабря, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Дельтаплан упал около посёлка Мирный Ставропольского края. Об этом 21 декабря сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

По информации канала, два человека погибли, на месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре мужчина и женщина тяжело пострадали при столкновении дельтапланов в воздухе возле села Широкое в Татищевском районе Саратовской области.

В августе пьяный мужчина на мотодельтаплане упал на крышу дома в Ленинградской области. Он повредил фасад здания, в отношении дельтапланериста составили административный протокол.

На Ставрополье 30 июля в воздухе столкнулись два дельтапланериста. Один участник аварии погиб, другой успел выпустить парашют, но пострадал.