Москва, 21 декабря, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Алкогольная зависимость — психоинфекционная болезнь, которой могут «заразиться» здоровые люди. Это происходит из-за механизмов психики, рассказал завкафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, психиатр-нарколог Лев Благов.

Petrov Sergey/Global Look Press

По его словам, механизм так называемого индуцированного психоза участвует в формировании алкогольной зависимости. Это психическое расстройство, вызванное бредовым содержанием мышления другого человека, с которым пациент тесно общается.

«Зачастую это бывает среди членов одной семьи, которые плотно взаимодействуют друг с другом в условиях социальной изоляции», — сказал Благов в беседе с «Газетой.Ru».

Он пояснил, что от алкоголика можно заразиться точкой зрения, что «алкоголь равно счастье». Это может произойти, к примеру, на вечеринке, где «царит веселье и дух оптимизма». Человек без зависимости может в таких условиях искать, с кем себя отождествить, и увидеть в своём выпивающем друге некий безусловный авторитет.

Более того, человеку начинает нравиться атмосфера искусственного психологического позитива, у него формируется общее представление о том, что опьянение связано с красивой жизнью, весёлой музыкой, оптимизмом и счастьем. Так закладывается фундамент будущей наркодоминанты.

«При начале формирования алкогольного поведения обязательно присутствует фактор алкоголика-индуктора», — добавил Благов и пояснил, что так происходит и при формировании других зависимостей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова назвала коктейли самыми опасными для печени алкогольными напитками. Она пояснила, что в них содержится много сахара, химических консервантов и вредных красителей.