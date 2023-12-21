Вашингтон, 21 декабря, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Причиной отказа Франции передавать Украине танки Leclerc стала низкая эффективность ранее переданных колёсных танков AMX-10RC, заявил бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье издания Asia Times.

ALI HAIDER/EPA/ТАСС

«Французская боевая машина пехоты AMX-10RC оказалась смертельной ловушкой для украинцев, которые считают её «тонкую броню» неподходящей для использования на передовой. Так называемый уничтожитель танков часто сам оказывается уничтоженным», — объяснил Брайен.

Эксперт добавил, что, помимо провала AMX-10RC, на решение французских властей повлияла низкая эффективность на поле боя немецких танков Leopard 2 и американских БМП Bradley.

О неэффективности AMX-10RC неоднократно сетовали высокопоставленные офицеры ВСУ. По их мнению, французская бронемашина имеет ограниченные возможности — её броня недостаточно защищает экипаж во время операций на линии фронта. Один из украинских офицеров рассказал, что в ходе артиллерийского обстрела снаряд взорвался возле колёсного танка. Осколки пробили броню, что привело к подрыву боекомплекта. Таким образом, экипаж погиб не в результате прямого удара. На линии фронта использовать такую технику нецелесообразно, кроме того, французские машины часто ломаются.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября экс-командир батальона танков Leclerc Ян Буавен заявил, что американские такни Abrams при неправильном обращении с двигателями могут взорваться. Также у этих танков плохая герметизация боекомплектов, поэтому при попадании в место хранения снарядов они могут взорваться с большим грохотом.