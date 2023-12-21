Москва, 21 декабря, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин открыл движение по трассе М-12 «Восток». Глава государства в режиме видеоконференции дал команду на начало движения.

Нафис Сиразетдинов/РИА Новости

«Дорогие друзья, еще раз поздравляю всех с сегодняшним событием! Прежде всего, конечно, строителей. Это результат их работы. В непростых, сложных условиях они добились блестящего результата», — сказал Путин.

Он отметил, что и строители, и региональные власти настроены на дальнейшее продолжение работы. , Президент также подчеркнул, что развитие инфраструктуры является важнейшим приоритетом.

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