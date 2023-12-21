Челябинск, 21 декабря, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в своём Telegram-канале фотографии в вечернем платье с церемонии жеребьёвки выступлений в короткой программе у женщин на чемпионате России — 2024.

Telegram-канал @kamilavalieva26official Камила Валиева

«Жеребьёвка чемпионата России в Челябинске», — подписала пост 17-летня фигуристка.

Валиева продемонстрировала вечернее платье с разрезом у бедра, облокотившись на перила лестницы.

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал 21 декабря в Челябинске. В результате жеребьёвки, которая прошла накануне, распределялись стартовые номера. 17-летняя спортсменка получила 18-й стартовый номер.

26 ноября Валиева стала победительницей шестого этапа Гран-при России, который прошёл в Москве, а 12 ноября она заняла четвёртое место на четвёртом этапе Гран-при России в Казани. Фигуристка допустила падение при исполнении четверного тулупа.

Как передавало ИА Регнум, победительница олимпийского командного турнира фигуристов в составе сборной России Камила Валиева добивается восстановления её золотой медали чемпионата России. Спортсменка попросила вынести решение о том, что она невиновна или, что более существенно, нарушение правил не было преднамеренным.

При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно с Международным союзом конькобежцев (ISU) и Всемирным антидопинговым агентством.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире. Одна из лабораторий нашла в крови у спортсменки триметазидин.