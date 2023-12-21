Москва, 21 декабря, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял по видеосвязи участие в церемонии открытия автомобильной дороги М-12 «Восток» до Казани, сообщается 21 декабря на сайте Кремля.

Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Строительство скоростной автомобильной дороги между Москвой и Казанью протяжённостью 810 км было завершено на семь месяцев раньше срока. Запуск движения окажет положительное влияние на социально-экономическое положение 12 регионов, в том числе за счёт развития подъездных дорог. Благодаря новой автостраде время в пути от Москвы до Казани сократится с 12 до 6,5 часов.

Федеральная трасса М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень, общая протяжённость которой составит 1980 км, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия». В 2024 году магистраль планируется продлить до Екатеринбурга, а в 2025-м — до Тюмени.

М-12 «Восток» — один из самых масштабных российских инфраструктурных проектов, который строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». На трассе возводится более 300 сооружений, среди которых мосты, развязки и переходы для животных. Автомагистраль не только свяжет регионы России и повысит их доступность, но и снизит количество ДТП.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года на 10 месяцев раньше срока был открыт участоктрассы М-12 протяжённостью 415 км от Москвы до Арзамаса. Таким образом, автомобильная дорога связала Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.