Москва, 21 декабря, 2023, 14:17 — ИА Регнум. В регионах России, включая Донбасс и Новороссию, заасфальтировано рекордное количество дорог за 2023 год. Об этом заявил 21 декабря в ходе церемонии запуска движения по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани президент России Владимир Путин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В целом по России по итогам текущего года будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км федеральных, региональных и местных дорог», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что в регионах России, включая Донбасс и Новороссию, были уложены рекордные 188 млн кв. м асфальтобетона.

Как передавало ИА Регнум, М-12 «Восток» — один из самых масштабных российских инфраструктурных проектов, который строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». На трассе возводится более 300 сооружений, среди которых мосты, развязки и переходы для животных. Автомагистраль не только свяжет регионы России и повысит их доступность, но и снизит количество ДТП.

20 ноября Путин в поздравлении работников российской транспортной отрасли с профессиональным праздником оценил их вклад по интеграции регионов Донбасса и Новороссии в единый транспортный каркас страны.