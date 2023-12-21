Москва, 21 декабря, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Отражение контрнаступления ВСУ, костяк которых составляли бригады, подготовленные и оснащенные Западом, было основной задачей Вооружённых сил России в 2023 году, заявил 21 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами», — сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

Герасимов уточнил, что замыслом ВСУ предусматривалось к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь. Далее они планировали наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом.

По словам начальника Генштаба, для этого к началу июня ВСУ сосредоточили на запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи БМП. В последующем группировка была увеличена до 80 батальонов.

С целью срывов планов командования ВСУ Вооружёнными силами России были проведены масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций.

Украинские военные ВСУ начали контрнаступление 4 июня и «ценой колоссальных потерь незначительно продвинулись на запорожском направлении», не сумев преодолеть даже тактическую зону российской обороны. При этом дополнительные поставки Киеву западного вооружения и ввод стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

«Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», — заключил Герасимов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 октября заявил, что контрнаступление ВСУ фактически провалилось.

19 декабря на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили около 159 тысяч человек, а за всё время специальной военной операции — около 383 тысяч человек.

Главком ВСУ Валерий Залужный 2 ноября в интервью изданию The Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, ВСУ не смогут добиться успехов. Он признал, что долгое время не мог понять, по какой причине ВСУ не могут добиться успеха в ходе контрнаступления. Вместо предсказываемых успехов украинская армия завязла на минных полях, а предоставленная западными союзниками техника и вооружение не оправдали ожиданий.

Агентство Bloomberg отметило, что для Украины 2024 год обещает быть скверным, вооружённые силы этой страны на фоне провалившегося контрнаступления истощены. Даже если Украина получит крупную помощь от Соединённых Штатов, ей, вероятно, всё равно придется экономить свои силы и «готовиться к, возможно, последнему большому рывку в 2025 году».

18 декабря обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Джеральд Бейкер назвал президента РФ Владимира Путина геополитическим победителем года. С точки зрения журналиста, в 2023 году позиция Путина выглядит неизмеримо сильнее, чем годом ранее. Хвалёное контрнаступление ВСУ застопорилось, российская экономика преодолела западные санкции, решимость Европы угасает, поддержка США ослабевает, констатировал Бейкер.